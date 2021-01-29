facebook_pixel
    29 января 2021, 15:26

    Как продлить жизнь более чем на 10 лет? Объяснил гериатр

    Артур Блянихов

    Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева рассказала порталу News.ru, как продлить жизнь более чем на 10 лет.

    «Образ жизни дает 50% вклада в продление жизни. Все остальное — экология, генетика, и так далее — намного менее значимо», — обратила внимание специалист.

    Она пояснила, что контроль веса и артериального давления, отказ от курения и физическая активность дают суммарно плюс 10-14 лет. По словам Ткачевой, чем больше компонентов здорового образа жизни, тем больше эффект.