Как продлить жизнь более чем на 10 лет? Объяснил гериатр

«Образ жизни дает 50% вклада в продление жизни. Все остальное — экология, генетика, и так далее — намного менее значимо», — обратила внимание специалист.

Она пояснила, что контроль веса и артериального давления, отказ от курения и физическая активность дают суммарно плюс 10-14 лет. По словам Ткачевой, чем больше компонентов здорового образа жизни, тем больше эффект.