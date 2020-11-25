Срок годности, состав и место производства: как правильно выбрать торт
Покупателям советуют обратить внимание на внешний вид и на условия транспортировки.
Кондитерские изделия должно перевозить в закрытых лотках, в специальных автомобилях с полками. Прием в магазин должен осуществляться в индивидуальных упаковках с плотными крышками.
Хранить торты и пирожные должны в чистых, сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Стеллажи должны быть расположены на расстоянии не менее 35 сантиметров от пола.
При выборе кондитерского изделия обязательно изучите состав, температуру хранения. Сопоставьте ее с той, в которой торты хранятся в магазине.
Покупайте кондитерские изделия только в стационарных предприятиях торговли. Там должны быть созданы все условия: проветриваемые склады, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины.
При выборе отдавайте предпочтение местным фабрикам. Такая продукция более свежая, в ней меньше консервантов для продления срока годности.
Кондитерские изделия не должны быть хрупкими и сухими. Если в упаковке много поломанного печенья, его лучше не брать.