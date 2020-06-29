Как правильно выбрать питьевую воду? Ответил эксперт
Автор книг о лечебных минеральных водах Александр Назаров рассказал радио Sputnik, как правильно выбрать питьевую воду.
Отмечается, что при выборе бутилированной воды надо обратить внимание на то, где именно она была добыта. Стоит брать воду не из наземных источников с добавленными полезными составляющими, а добытую из артезианских скважин с присутствующими в ней природными элементами.
«На воду должны влиять давление и температура, а еще там должны быть макро- и микроэлементы, которые не просто так намешали ложечкой, а которые вода сотнями лет собирала», — уточнил Назаров.
По его словам, минеральные лечебно-столовые воды пьются за 15 минут до еды. За 30 минут до еды и через два и три часа после еды пьются минеральные питьевые-столовые воды.
«Если этому следовать, то можно, как я, более 16 лет жить без болезней и лекарств», — уточнил специалист.