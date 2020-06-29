Как правильно выбрать питьевую воду? Ответил эксперт

Отмечается, что при выборе бутилированной воды надо обратить внимание на то, где именно она была добыта. Стоит брать воду не из наземных источников с добавленными полезными составляющими, а добытую из артезианских скважин с присутствующими в ней природными элементами.

«На воду должны влиять давление и температура, а еще там должны быть макро- и микроэлементы, которые не просто так намешали ложечкой, а которые вода сотнями лет собирала», — уточнил Назаров.

По его словам, минеральные лечебно-столовые воды пьются за 15 минут до еды. За 30 минут до еды и через два и три часа после еды пьются минеральные питьевые-столовые воды.

«Если этому следовать, то можно, как я, более 16 лет жить без болезней и лекарств», — уточнил специалист.