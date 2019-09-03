Как кормить школьников? Роспотребнадзор описал правильный рацион

Вопрос с правильным питанием школьников решен. Роспотребнадзор дал советы, как, когда и сколько раз нужно кормить детей, чтобы они чувствовали себя лучше и получали максимальное количество полезных элементов.

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Специалисты посоветовали при составлении режима питания детей учитывать особенности протекания физиологических процессов, а также помнить о трех главных правилах приема пищи: завтрак, обед и ужин, — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Школьники не должны торопиться при употреблении пищи. Есть дети должны не меньше 20-30 минут, а перекусывать — 10-15 минут. Ученики первой смены могут питаться по такому графику: первый завтрак — 07:00–08:00; второй завтрак — 10:30–11:00, обед — в 13:00–14:00, полдник — в 16:30–17:00, ужин — 19:00–20:00. Кроме того, последний прием пищи должен быть не позже, чем за полтора часа до сна.

Учащимся второй смены порекомендовали такой режим: завтрак — 07:00–08:00, обед — 12:00–12:30, полдник — 15:00, ужин — 20:00–20:30.

Необходимо учитывать энергетическую ценность продуктов — она должна восполнять энерготраты ребенка, не превышая их. Например, для ребенка от семи до 11 лет калорийность рациона должна составлять 2,3 тысячи килокалорий в сутки. Для более старших (11-14 лет) — 2,5 тысячи, а для подростков от 14 до 18 лет — до трех тысяч килокалорий. Жиров, преимущественно растительных, также должно быть достаточно в организме и поддерживаться в состоянии 1:1:4 по массе.

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В детском организме также необходимы разнообразные молочные, мясные, рыбные, яичные блюда, овощи, фрукты, орехи, растительные масла. Приготовленную во фритюре еду, а также жарку следует ограничить. Лучше готовить на пару, варить или запекать.

В рацион ребенка следует включить больше рыбы (не меньше двух раз в неделю), фрукты и овощи. Так организм получит нужные дозы белка, йода, растительную клетчатку и витамины.

Родителям также нужно рассказать детям о вреде перекуса сладостями, чипсами и солеными орешками. Энергетики также вредны, так как сочетание сладкой газированной воды и кофеина негативно сказывается на слизистой оболочке желудка и может привести к гастриту и язве. Не стоит забывать, что такие напитки влияют на центральную нервную систему.