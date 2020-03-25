Как правильно дезинфицировать смартфоны? Советы специалистов

Лучше всего для дезинфекции подходят этиловый и изопропиловый спирт, перекись водорода или гидрохлорид натрия. Изопропиловый спирт самый безвредный для покрытия смартфона. Его следует использовать в формате влажных салфеток или салфеток, пропитанных спреем.

«Разумеется, не стоит лить дезинфектор в разъемы, динамики и другие отверстия в корпусе телефона, даже если он водозащищенный», — уточнили специалисты.

Также существует еще один вариант дезинфекции гаджеты — ультрафиолет.

Ранее стало известно, что российские звезды запустили флешмоб #мойдодырчеллендж в поддержку профилактики коронавируса. Они выкладывают видео в соцсетях, на которых моют руки с мылом. В флешмобе приняли участие Павел Деревянко, Анита Цой, Вадим Галыгин и Гарик Харламов, певица Катя Лель, актер и сценарист Андрей Рожков, Ольга Бузова, актер Станислав Дужников, телеведущая Лера Кудрявцева, рок-музыкант Гарик Сукачев.