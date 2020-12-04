Как пациенты с иммунодефицитом переносят коронавирус? Объяснила иммунолог

«Проблема в том, что большинство регионов считает, что препарат должен вводиться в стационарных условиях, а для этого пациент должен быть госпитализирован, это крайне неудобно. С COVID-19 это стало вообще невозможно», — обратила внимание Щербина.

По данным информагентства, сейчас известно о 58 людях с иммунодефицитом, которые заразились коронавирусом. Отмечается, что их лечение протекало легко и никто не умер. По словам специалиста, коронавирус — это не только инфекция, но и иммунный ответ на нее.

«Иммуноглобулины помогли бы его избежать», — добавила специалист.