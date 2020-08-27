Как отличить ядовитые грибы от неядовитых? Совет эксперта
Эксперт по лесным грибам Полина Чебанова рассказала о простом способе отличить ядовитые грибы от неядовитых. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
По ее словам, нужно лизнуть срез. Если на языке ощутилось хотя бы небольшое жжение, нужно сплюнуть слюну, а гриб выкинуть.
Ранее семья из Челябинска отравилась грибами-зонтиками. Мужчина впал в кому, у жены состояние эйфории, а также есть галлюцинации, дочка отравилась. Пострадавших доставили в городскую больницу № 5.