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    27 августа 2020, 14:33

    Как отличить ядовитые грибы от неядовитых? Совет эксперта

    Дарья Морозова

    Эксперт по лесным грибам Полина Чебанова рассказала о простом способе отличить ядовитые грибы от неядовитых. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    По ее словам, нужно лизнуть срез. Если на языке ощутилось хотя бы небольшое жжение, нужно сплюнуть слюну, а гриб выкинуть.

    Ранее семья из Челябинска отравилась грибами-зонтиками. Мужчина впал в кому, у жены состояние эйфории, а также есть галлюцинации, дочка отравилась. Пострадавших доставили в городскую больницу № 5.

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