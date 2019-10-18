Как отличить грипп от ОРВИ

Как научиться отличать грипп от обычной простуды по первым симптомам. Корреспондент «360» прошел медицинское обследование, чтобы научиться не путать диагнозы.

На носу эпидемия гриппа — ежегодная «традиция», которую можно избежать, если ответственно относиться к своему здоровью и вовремя сделать прививку, например. А тем, кто привиться не успел — при первых симптомах болезни важно понять, что за недуг настиг: вирус гриппа или обычная простуда, и сразу же начать лечиться правильно.

Чтобы понять, настиг ли вас грипп или ОРВИ — необходимо сходить к врачу. В таких ситуациях главное — не усугубить болезнь неправильным лечением.

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Бояться сдавать анализы не нужно. Оказывается, те огромные лезвия с острой иглой остались в прошлом, и сдавать кровь — просто чуть-чуть неприятно. Здесь же, спустя пару минут, можно получить результат общего анализа. Но расшифрует его только врач-терапевт.

На обход врачей уйдет чуть больше получаса. Корреспондент телеканала «360» проверил на себе. Ему выписали препараты, которые помогут, хотя бы, на начальном этапе лечения.

Главные отличия: грипп сопровождается резким и значительным повышением температуры. У ОРВИ недомогание выражено не так сильно, но тоже крайне неприятно. При гриппе может быть насморк, но не всегда. А вот простуда, чаще всего, сопливая история. Как и горло при ОРВИ сразу краснеет, а вот с гриппом может проявиться лишь через пару дней.

Гадать не стоит, и при первых симптомах вызывайте врача. А как выздоровеете — вперед на прививку. Лето еще не скоро, так что будьте здоровы.