  • Как отличить грипп от ОРВИ

    18 октября 2019, 20:48

    Елена Глущенкова, Людмила Александрова

    Как научиться отличать грипп от обычной простуды по первым симптомам. Корреспондент «360» прошел медицинское обследование, чтобы научиться не путать диагнозы.
    Как отличить грипп от ОРВИ

    На носу эпидемия гриппа — ежегодная «традиция», которую можно избежать, если ответственно относиться к своему здоровью и вовремя сделать прививку, например. А тем, кто привиться не успел — при первых симптомах болезни важно понять, что за недуг настиг: вирус гриппа или обычная простуда, и сразу же начать лечиться правильно.

    Чтобы понять, настиг ли вас грипп или ОРВИ — необходимо сходить к врачу. В таких ситуациях главное — не усугубить болезнь неправильным лечением.

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    Бояться сдавать анализы не нужно. Оказывается, те огромные лезвия с острой иглой остались в прошлом, и сдавать кровь — просто чуть-чуть неприятно. Здесь же, спустя пару минут, можно получить результат общего анализа. Но расшифрует его только врач-терапевт.

    На обход врачей уйдет чуть больше получаса. Корреспондент телеканала «360» проверил на себе. Ему выписали препараты, которые помогут, хотя бы, на начальном этапе лечения.

    Главные отличия: грипп сопровождается резким и значительным повышением температуры. У ОРВИ недомогание выражено не так сильно, но тоже крайне неприятно. При гриппе может быть насморк, но не всегда. А вот простуда, чаще всего, сопливая история. Как и горло при ОРВИ сразу краснеет, а вот с гриппом может проявиться лишь через пару дней.

    Гадать не стоит, и при первых симптомах вызывайте врача. А как выздоровеете — вперед на прививку. Лето еще не скоро, так что будьте здоровы.