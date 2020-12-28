Как не заболеть при праздновании Нового года в компании? Объяснил врач

По словам Дубинина, несмотря на нынешнюю ситуацию, новогодние корпоративы все равно будут проходить, поэтому нужно проветривать помещения.

«А в общественных местах достаточно хорошей вентиляции, поскольку во многих зданиях проветривание невозможно. Важно, чтобы она обязательно подлежала дезинфекции», — подчеркнул специалист.

Также он посоветовал соблюдать дистанцию и не собираться несколькими семьями.