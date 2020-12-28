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    28 декабря 2020, 21:57

    Как не заболеть при праздновании Нового года в компании? Объяснил врач

    Артур Блянихов

    Врач-дезинфектолог Николай Дубинин назвал сайту телеканала «Звезда» главное правило, которого стоит придерживаться во время празднования Нового года.
    Как не заболеть при праздновании Нового года в компании? Объяснил врач

    По словам Дубинина, несмотря на нынешнюю ситуацию, новогодние корпоративы все равно будут проходить, поэтому нужно проветривать помещения.

    «А в общественных местах достаточно хорошей вентиляции, поскольку во многих зданиях проветривание невозможно. Важно, чтобы она обязательно подлежала дезинфекции», — подчеркнул специалист.

    Также он посоветовал соблюдать дистанцию и не собираться несколькими семьями.