Как не заболеть при праздновании Нового года в компании? Объяснил врач
Врач-дезинфектолог Николай Дубинин назвал сайту телеканала «Звезда» главное правило, которого стоит придерживаться во время празднования Нового года.
По словам Дубинина, несмотря на нынешнюю ситуацию, новогодние корпоративы все равно будут проходить, поэтому нужно проветривать помещения.
«А в общественных местах достаточно хорошей вентиляции, поскольку во многих зданиях проветривание невозможно. Важно, чтобы она обязательно подлежала дезинфекции», — подчеркнул специалист.
Также он посоветовал соблюдать дистанцию и не собираться несколькими семьями.