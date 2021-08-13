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    13 августа 2021, 02:05

    Врачи рассказали, почему стоит вакцинироваться как можно скорее

    Арина Бобкова

    Только массовая вакцинация позволит прервать цепочку заражений COVID-19. Таким мнением поделился лавный специалист по первичной медик-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передало ИА НСН.

    Врачи рассказали, почему стоит вакцинироваться как можно скорее

    «Необходимо вакцинироваться тем, кто этого еще не сделал как можно скорее, для того, чтобы предотвратить и цепочку передач инфекции, и появление новых штаммов», — заявил специалист.

    Врач отметил, что в столь тяжелый период важно оставаться осознанными и думать не только о своем здоровье, но и о здоровье других людей. Он отметил, что в Москве на данный момент работает множество точек вакцинации, в которых можно получить прививку быстро и легко.