Врачи рассказали, почему стоит вакцинироваться как можно скорее

Только массовая вакцинация позволит прервать цепочку заражений COVID-19. Таким мнением поделился лавный специалист по первичной медик-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передало ИА НСН.

«Необходимо вакцинироваться тем, кто этого еще не сделал как можно скорее, для того, чтобы предотвратить и цепочку передач инфекции, и появление новых штаммов», — заявил специалист.

Врач отметил, что в столь тяжелый период важно оставаться осознанными и думать не только о своем здоровье, но и о здоровье других людей. Он отметил, что в Москве на данный момент работает множество точек вакцинации, в которых можно получить прививку быстро и легко.