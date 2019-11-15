Как компенсировать недостаток солнечного света? Отвечает врач-сомнолог

Калинкин предупредил, что какими-то витаминами невозможно компенсировать недостаток солнца, которое является главным регулятором мелатонина. Нарушение его выработки приводит к сезонной депрессии и бессоннице. В связи с этим специалист посоветовал находиться на солнце как можно дольше, а в помещении включать вышеупомянутые лампы.

«Существует даже специальная рама оконная, которая тоже имитирует свет», — обратил внимание врач.