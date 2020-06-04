    04 июня 2020, 05:46

    Как избежать контрафакта в онлайн-аптеках — рассказывает Роскачество

    Анастасия Кукова

    Дистанционная торговля лекарствами станет безопасной, если россияне будут придерживаться нескольких простых правил. Избежать фальсифицированных лекарств или контрафакта они смогут, если будут следовать указаниям экспертов Роскачества.
    Как избежать контрафакта в онлайн-аптеках — рассказывает Роскачество

    В пресс-службе ведомства сообщили РИА «Новости», что по закону торговать лекарствами имеют право только сертифицированные аптеки, имеющие не менее десяти филиалов в России. Компании обязаны располагать курьерской службой или договором о доставке со специализированной фирмой, а также поддерживать работу сайта или приложения.

    Поэтому покупать препараты лучше на проверенных интернет-площадках крупных аптечных сетей. Лучше отложить приобретение лекарства, если цена на него ниже рыночной.

    Препарат можно проверить по серии на сайте Росздравнадзора, а также узнать на сайте ведомства, поступало ли оно вообще в оборот. На сайте онлайн-аптеки должна быть указан полная информация — телефон, адрес, лицензия в электронном виде, контакты руководителей и обратной связи. Чем больше сведений предоставлено, тем лучше.

    Онлайн-торговля лекарствами в России была разрешена с 1 июня. В конце мая лицензию на дистанционные продажи получили три московские аптеки.