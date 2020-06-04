Дистанционная торговля лекарствами станет безопасной, если россияне будут придерживаться нескольких простых правил. Избежать фальсифицированных лекарств или контрафакта они смогут, если будут следовать указаниям экспертов Роскачества.

В пресс-службе ведомства сообщили РИА «Новости», что по закону торговать лекарствами имеют право только сертифицированные аптеки, имеющие не менее десяти филиалов в России. Компании обязаны располагать курьерской службой или договором о доставке со специализированной фирмой, а также поддерживать работу сайта или приложения.

Поэтому покупать препараты лучше на проверенных интернет-площадках крупных аптечных сетей. Лучше отложить приобретение лекарства, если цена на него ниже рыночной.

Препарат можно проверить по серии на сайте Росздравнадзора, а также узнать на сайте ведомства, поступало ли оно вообще в оборот. На сайте онлайн-аптеки должна быть указан полная информация — телефон, адрес, лицензия в электронном виде, контакты руководителей и обратной связи. Чем больше сведений предоставлено, тем лучше.

Онлайн-торговля лекарствами в России была разрешена с 1 июня. В конце мая лицензию на дистанционные продажи получили три московские аптеки.