Как избавиться от остаточных явлений после СОVID-19? Объяснил врач
Врач-физиотерапевт Родион Григорьев рассказал порталу News.ru, как восстановиться после перенесенного коронавируса.
Врач посоветовал прибегнуть к распариванию и специальной мануальной терапии, чтобы избавиться от неприятных симптомов после перенесенной болезни. Отмечается, что распаривание в мини-сауне поможет вывести все токсины и шлаки.
«Затем с помощью мануальной техники выстукиваются и прорабатываются легкие. После этого комплекса люди перестают задыхаться, забывают про кашель, к ним возвращаются аппетит и бодрость», — заверил собеседник издания.