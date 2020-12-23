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    23 декабря 2020, 12:38

    Как избавиться от остаточных явлений после СОVID-19? Объяснил врач

    Артур Блянихов

    Врач-физиотерапевт Родион Григорьев рассказал порталу News.ru, как восстановиться после перенесенного коронавируса.

    Врач посоветовал прибегнуть к распариванию и специальной мануальной терапии, чтобы избавиться от неприятных симптомов после перенесенной болезни. Отмечается, что распаривание в мини-сауне поможет вывести все токсины и шлаки.

    «Затем с помощью мануальной техники выстукиваются и прорабатываются легкие. После этого комплекса люди перестают задыхаться, забывают про кашель, к ним возвращаются аппетит и бодрость», — заверил собеседник издания.