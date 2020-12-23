Как избавиться от остаточных явлений после СОVID-19? Объяснил врач

Врач посоветовал прибегнуть к распариванию и специальной мануальной терапии, чтобы избавиться от неприятных симптомов после перенесенной болезни. Отмечается, что распаривание в мини-сауне поможет вывести все токсины и шлаки.

«Затем с помощью мануальной техники выстукиваются и прорабатываются легкие. После этого комплекса люди перестают задыхаться, забывают про кашель, к ним возвращаются аппетит и бодрость», — заверил собеседник издания.