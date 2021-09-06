Эндокринолог объяснила, как худеть осенью

Эндокринолог Анастасия Тараско рассказала, как нужно питаться осенью тем, кто хочет похудеть. Жестких ограничений лучше избегать, но иногда можно устраивать детокс-дни, передала «Вечерняя Москва».

«Сейчас изобилие разных свежих овощей и фруктов, которые еще сохраняют полное количество витаминов и микроэлементов, нужно делать акцент именно на этих продуктах. Особенно на корневых овощах — это морковь, свекла, тыква», — рассказала специалист.

Она призвала людей, которые хотят устроить себе легкий детокс, полезный для здоровья, и сбросить вес, два-три раза в неделю устраивать разгрузочные дни. В этот период стоит употреблять только овощи, а от белка, жиров и вредных продуктов отказаться. Растительные масла допустимы. Это будет естественный детокс, полезный для печени и пищеварения.

В остальные дни также нужно включать в рацион овощи и фрукты, а также достаточное количество белков и полезных жиров. Осенью нужно особенно тщательно следить за сбалансированностью рациона, чтобы подготовить организм к холодам и укрепить иммунитет.