  • Как худеть и не отказываться от бутербродов с колбасой — рассказал диетолог

    25 сентября 2019, 19:20

    Ольга Чеснокова

    Основной принцип питания, который помогает быстро справиться с ненавистными килограммами и сохранить нормальный вес, заключается в ограничении калорий. Он позволяет при этом не отказываться от любимых блюд. Об этом в интервью «Вечерней Москве» сообщила диетолог Елена Соломатина.
    Как худеть и не отказываться от бутербродов с колбасой — рассказал диетолог

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    Специалист объяснила, что люди могут не ограничивать себя в бутербродах, тортах и мороженом. Главное соблюдать правило: сперва употреблять нормальную, здоровую пищу, а после десерт.

    По ее словам, при питании необходимо соблюдать гормональный баланс. А прекращать трапезу следует сразу после того, как ощущение голода отступает.

    Она напомнила, что чувство голода зависит от многих факторов, и проходит с отставанием от реального насыщения организма пищей. В связи с этим при приеме пищи следует есть следует не спеша, прислушиваясь к ощущениям. Эксперт рекомендовала не есть за чтением и просмотром передачи. В такие моменты человек увлечен и может позволить лишнего.

    По ее словам, при желания съесть, например, бутерброд с колбасой или десерт после обеда, рекомендуется прежде употребить порцию овощного салата.

    «Можно съесть бутерброд с колбасой, а можно — с колбасой и сельдереем. Получается, калорийность осталась прежней, только вот в жировую ткань ничего не пошло», — объяснила Соломатина.

    Диетолог также напомнила, перееданию способствуют продукты с усилителями вкуса, искажающие сигналы, идущие к головному мозгу. Многие также принимают за голод жажду и потерю энергии, сообщил «Царьград».