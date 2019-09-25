Диетологи посоветовали питаться перед сном яйцами и стейками Подробнее

Специалист объяснила, что люди могут не ограничивать себя в бутербродах, тортах и мороженом. Главное соблюдать правило: сперва употреблять нормальную, здоровую пищу, а после десерт.

По ее словам, при питании необходимо соблюдать гормональный баланс. А прекращать трапезу следует сразу после того, как ощущение голода отступает.

Она напомнила, что чувство голода зависит от многих факторов, и проходит с отставанием от реального насыщения организма пищей. В связи с этим при приеме пищи следует есть следует не спеша, прислушиваясь к ощущениям. Эксперт рекомендовала не есть за чтением и просмотром передачи. В такие моменты человек увлечен и может позволить лишнего.

По ее словам, при желания съесть, например, бутерброд с колбасой или десерт после обеда, рекомендуется прежде употребить порцию овощного салата.

«Можно съесть бутерброд с колбасой, а можно — с колбасой и сельдереем. Получается, калорийность осталась прежней, только вот в жировую ткань ничего не пошло», — объяснила Соломатина.

Диетолог также напомнила, перееданию способствуют продукты с усилителями вкуса, искажающие сигналы, идущие к головному мозгу. Многие также принимают за голод жажду и потерю энергии, сообщил «Царьград».