Прежде чем отправить колбасную продукцию в корзину, стоит ознакомиться с составом. Следует выбирать товар с наименьшим содержанием E-добавок. Для тех, кто не разбирается в шифрах, существует лайфхак — надпись «ГОСТ». Колбасы с этой отметкой изготовлены по всем нормам и стандартам. Об этом рассказал технолог пищевого производства Иван Рыжков.

Какой температурной обработки выбрать колбасу — вопрос спорный. Вареный продукт оказался менее калорийным в сравнении с полукопченым, однако уступает сопернику по содержанию полезных веществ: натрия, калия, фосфора и железа. Перебарщивать с ними нельзя — грозит проблемами с почками, желудком и печенью.

Диетолог Светлана Андреева напоминает худеющим — есть можно все! Главное сжигать калорий больше, чем употребил за день.

Колбаса не годится для регулярного питания, но подойдет для завтрака или редкого перекуса. Чтобы не навредить фигуре и организму, рекомендуется съедать не более двух тонких ломтиков в день.