Как бороться с коронавирусом? Отвечает доктор Мясников

По мнению Мясникова, сегодняшняя ситуация с китайским вирусом показывает, что мир не готов к грядущей реальной эпидемии.

«Если „ленивый“ коронавирус или Эболу не смогли остановить <…>, то, что мы сможем противопоставить новому, пока нам не известному вирусу гриппа, который способен за месяц поразить миллионы людей?» — цитируют специалиста «Дни.ру».

По его словам, есть один метод борьбы с эпидемией. Он заключается в полной изоляции очага заражения или его ликвидации.

В конце прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии, вызванную новым коронавирусом 2019-nCoV. По последним данным, им заражены около шести тысяч человек, более 130 скончались.