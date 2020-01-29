Как бороться с коронавирусом? Отвечает доктор Мясников
Врач-кардиолог Александр Мясников в своем Telegram-канале предложил радикальный способ борьбы с новым китайским коронавирусом. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
По мнению Мясникова, сегодняшняя ситуация с китайским вирусом показывает, что мир не готов к грядущей реальной эпидемии.
«Если „ленивый“ коронавирус или Эболу не смогли остановить <…>, то, что мы сможем противопоставить новому, пока нам не известному вирусу гриппа, который способен за месяц поразить миллионы людей?» — цитируют специалиста «Дни.ру».
По его словам, есть один метод борьбы с эпидемией. Он заключается в полной изоляции очага заражения или его ликвидации.
В конце прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии, вызванную новым коронавирусом 2019-nCoV. По последним данным, им заражены около шести тысяч человек, более 130 скончались.