    21 июня 2020, 03:36

    Кадыров озвучил результат сдачи теста на антитела

    Анастасия Кукова

    На встрече с участниками Сборной команды КВН Чечни глава республики Рамзан Кадыров обсудил с ними период пандемии COVID-19. Многие из присутствовавших стали волонтерами и были уверены, что уже переболели коронавирусом, заразившись от людей, которым помогали.
    Кадыров озвучил результат сдачи теста на антитела

    Тогда Кадыров предложил всем сдать анализа на антитела чтобы выяснить, правы ли участники команды КВН в своих предположениях.

    «Анализы также сдал весь персонал, который присутствовал рядом во время встречи, — от сотрудников пресс-службы до работников Управления делами главы Чеченской республики», — сообщил «ВКонтакте» Кадыров.

    Он вместе со всеми сдал анализ. Результаты показали, что COVID-19 у Кадырова не было.

    «Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел. Тестирование показало, что 80% из числа сдавших анализы, уже переболели коронавирусом. Ну, а что касается результатов команды КВН, то симптомы болезни коснулись четырех участников из пяти проверенных», — написал Кадыров.

    В конце мая многие российские сообщили СМИ, что Кадыров якобы был инфицирован. В республике опровергли эту информацию, назвав ее сплетнями.