Кадыров озвучил результат сдачи теста на антитела

На встрече с участниками Сборной команды КВН Чечни глава республики Рамзан Кадыров обсудил с ними период пандемии COVID-19. Многие из присутствовавших стали волонтерами и были уверены, что уже переболели коронавирусом, заразившись от людей, которым помогали.

Тогда Кадыров предложил всем сдать анализа на антитела чтобы выяснить, правы ли участники команды КВН в своих предположениях.

«Анализы также сдал весь персонал, который присутствовал рядом во время встречи, — от сотрудников пресс-службы до работников Управления делами главы Чеченской республики», — сообщил «ВКонтакте» Кадыров.

Он вместе со всеми сдал анализ. Результаты показали, что COVID-19 у Кадырова не было.

«Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел. Тестирование показало, что 80% из числа сдавших анализы, уже переболели коронавирусом. Ну, а что касается результатов команды КВН, то симптомы болезни коснулись четырех участников из пяти проверенных», — написал Кадыров.

В конце мая многие российские сообщили СМИ, что Кадыров якобы был инфицирован. В республике опровергли эту информацию, назвав ее сплетнями.