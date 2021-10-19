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    19 октября 2021, 05:16

    Врачей-пенсионеров призвали вернуться на работу из-за кадрового голода

    Мурашко предложил врачам-пенсионерам вернуться на работу

    Анастасия Кукова

    Пандемия в России вызвала нехватку кадров медицинских работников. За это время большое количество врачей ушло на пенсию или самоизолировалось по возрастным показаниям. Нагрузка на систему здравоохранения увеличилась.

    Врачей-пенсионеров призвали вернуться на работу из-за кадрового голода

    Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По данным газеты «Коммерсант», он попросил пожилых медиков сделать прививку и вернуться к работе. Мурашко сообщил, что сейчас от коронавируса лечится около 1,1 миллиона пациентов. Две недели назад цифра составляла 950 тысяч человек.

    В Минздраве изданию сообщили, что на федеральном уровне никаких решения по поводу кадрового голода среди врачей принимать не планируется. Мурашко обратился в первую очередь к региональным властям, которые должны активизировать все возможные ресурсы.

    По последним данным, укомплектованность больниц врачами сейчас составляет 67%, медперсоналом — 72%.

    Председатель общероссийского профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал назвал обращение министра «актом отчаяния». По его словам, кадровый голод в этой сфере был катастрофическим и до пандемии. Проблема обострилась из-за увеличения нагрузки на медработников. Тем более, что многие из них заболели сами. Те, кто могут, уже работают, отметил Коновал.

    «У нас во многом здравоохранение и держится на кадрах предпенсионного и пенсионного возраста», — подчеркнул он.

    Инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что есть случаи госпитализации в реанимацию детей. Он сообщил, о редких, но уже зафиксированных летальных случаях.