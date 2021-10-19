Врачей-пенсионеров призвали вернуться на работу из-за кадрового голода

Пандемия в России вызвала нехватку кадров медицинских работников. За это время большое количество врачей ушло на пенсию или самоизолировалось по возрастным показаниям. Нагрузка на систему здравоохранения увеличилась.

Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По данным газеты «Коммерсант», он попросил пожилых медиков сделать прививку и вернуться к работе. Мурашко сообщил, что сейчас от коронавируса лечится около 1,1 миллиона пациентов. Две недели назад цифра составляла 950 тысяч человек.

В Минздраве изданию сообщили, что на федеральном уровне никаких решения по поводу кадрового голода среди врачей принимать не планируется. Мурашко обратился в первую очередь к региональным властям, которые должны активизировать все возможные ресурсы.

По последним данным, укомплектованность больниц врачами сейчас составляет 67%, медперсоналом — 72%.

Председатель общероссийского профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал назвал обращение министра «актом отчаяния». По его словам, кадровый голод в этой сфере был катастрофическим и до пандемии. Проблема обострилась из-за увеличения нагрузки на медработников. Тем более, что многие из них заболели сами. Те, кто могут, уже работают, отметил Коновал.

«У нас во многом здравоохранение и держится на кадрах предпенсионного и пенсионного возраста», — подчеркнул он.

Инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что есть случаи госпитализации в реанимацию детей. Он сообщил, о редких, но уже зафиксированных летальных случаях.