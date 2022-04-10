Кабмин профинансирует выпуск препарата от ковида «МИР-19»

Правительство РФ выделит из резервного фонда 387 миллионов рублей на усовершенствование технологий для массового производства препарата от ковида «МИР-19». Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили на сайте кабмина.

Средства выделят Федеральному медико-биологическое агентству (ФМБА), которое направит их разработчику препарата, научному центру «Институт иммунологии». Деньги пойдут в том числе на модернизацию и покупку нужного оборудования.

Технологическое обновление позволит выпускать новые препараты, что особенно важно, учитывая угрозу появления новых штаммов коронавируса, отметили в правительстве.

Минздрав зарегистрировал «МИР-19» в декабре 2021 года. По заверению разработчиков, он эффективен против всех изученных штаммов, в том числе «омикрона» и «дельты». Название «МИР» расшифровывается как малая интерферирующая РНК, на основе которой создан препарат. Выпускать препарат планируют в Санкт-Петербурге.

В январе ФМБА также подавал заявку на регистрацию «МИР-19» для амбулаторного лечения.