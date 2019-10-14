Кабмин ознакомится с предложением вернуть курилки в аэропорты

Минздрав отправил в правительство поправки в антитабачный закон, в котором много внимания уделяется курению в аэропортах. Дымить в терминалах все еще нельзя, но министерство всерьез хочет угодить и курильщикам, и сторонникам здорового образа жизни.

В правительство на прошлой неделе направили документ под названием «Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и никотиносодержащей продукции», передает РИА «Новости». В него включены поправки в антитабачный закон, принятый в 2013 году.

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Действующая редакция документа запретила курение в школах, вузах, больницах, магазинах, аэропортах, самолетах, поездах, кафе, ресторанах, гостиницах, на остановках, стадионах, вокзалах, детских площадках. Этим летом Госдума приняла в первом чтении закон о возврате курилок в аэропорты.

Минздрав в своей концепции, рассчитанной на 2019–2035 годы и предполагающей снижение числа взрослых курильщиков до 21%, обратил внимание на расположение курилок в терминалах.

«Предлагались различные идеи, такие как расположение курилок на равном удалении от выходов и входов на посадку, а также ограничение количества курилок, которые располагались в чистой зоне», — сказал заместитель главы Минздрава Олег Салагай, отметив, что это неокончательный вариант проекта.