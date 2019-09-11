Кабинет ботулинотерапии открылся в областном медцентре. Он поможет восстановлению детей с болезнями ЦНС

На базе дневного стационара Московского областного консультативно-диагностического центра для детей начал работать кабинет ботулинотерапии. Ботулинотерапия — эффективный метод лечения ярко выраженного тонуса мышц у детей и подростков с заболеваниями центральной нервной системы.

Главврач Московского областного консультативно-диагностического центра для детей и главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева рассказала, что ботулинотерапия применяется в комплексе с другими методами реабилитации детей и подростков с заболеваниями центральной нервной системы.

«В кабинете ботулинотерапии будет оказываться консультативная помощь пациентам с поражениями центральной нервной системы, специалисты определят показания и противопоказания к такому лечению, подготовят обоснование и проведут апробацию новых подходов к лечению и реабилитации с применением метода ботулинотерапии», — пояснила Нисо Одинаева.

Кроме того, в Подмосковье планируется создание регистра детей и подростков, которые нуждаются в проведении ботулинотерапии, добавила педиатр. Ботулинотерапия используется для лечения детей и подростков с заболеваниями центральной нервной системы в возрасте от 2 до 18 лет в условиях дневного или круглосуточного стационара. При направлении ребенка на ботулинотерапию оформляется выписка из медицинской карты ребенка.

Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова напомнила, что в Подмосковье лечению детей со сложными заболеваниями, в том числе поражением центральной нервной системы, ДЦП, уделяется особое внимание.

«На данный момент в ботулинотерапии нуждаются около двух тысяч детей и подростков со всего Подмосковья. Важно, что получить лечение они могут бесплатно в рамках ОМС, обратившись в Московский областной консультативно-диагностический центр для детей. Для этого всего лишь необходимо взять направление у лечащего врача в поликлинике, к которой прикреплен ребенок», — сделала акцент глава подмосковного Минздрава.