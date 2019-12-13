Каабак назвал причину смерти мальчика, который ждал трансплантацию почки

Врач-трансплантолог Михаил Каабак в разговоре с «360» назвал причину смерти десятимесячного мальчика Ромы из Южно-Сахалинска, которому он должен был сделать операцию по пересадке почки. У мальчика произошла остановка сердца без очевидных на то причин.

«У него накануне была очередная этапная операция по закрытию диафрагмального свища. Она сопровождалась обширной кровопотерей, но коллеги с этой кровопотерей справились в больнице Святого Владимира. Операция была вчера, а сегодня под утро его сердце остановилось, без очевидных причин», — сообщил Каабак.

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По словам врача, вывод из этой истории можно сделать только один — дети с подобными заболеваниями далеко не всегда могут дожить до требуемого веса в девять или десять килограмм, однако существует категория детей, которым нужно делать трансплантацию почки в очень юном возрасте.

«Нужно сказать огромное спасибо докторам, которые боролись за жизнь этого ребенка и которые сейчас переживают ничуть не меньше, чем его родители», — сказал трансплантолог, добавив также, что дата сегодняшней операции не передвигалась из-за его увольнения.

Михаил Каабак также в подробностях рассказал о первой операции, которую он провел после своего восстановления в должности.

«Мы сегодня сделали первую после восстановления трансплантацию крупной почки ребенку, который был в списке ожидания с апреля. Ему девять лет. Первая трансплантация у него была в годовалом возрасте, также из-за того же самого нефротического синдрома — той же болезни, от которой умер Рома сегодня. Первая трансплантация была от мамы, сегодня у него трансплантация от умершего человека», — поделился врач, отметив «фантастические навыки» реаниматологов и анестезиологов, которые позволяют успешно проводить такие операции.

По его словам, операция была сложной, но прошла «штатно».

«Она сложная была, потому что она повторная. Нам пришлось с большими техническими трудностями удалять первый трансплантат, которой ребенку в годовалом возрасте пересаживали. Ребенок с тех пор увеличился в размерах», — объяснил Каабак, указав среди причин операции то, что на протяжении четырех лет врачи боролись с разными инфекциями у ребенка.

«Отчасти это связано с тем, что он был плохо вакцинирован перед первой трансплантацией, и это сильный недостаток той методики, которую мы применяли восемь лет назад. Мы тогда не уделяли большого внимания вакцинации. Надеемся, что все будет хорошо, так как все признаки этого есть», - заключил врач.