  • Каабак назвал причину смерти мальчика, который ждал трансплантацию почки

    13 декабря 2019, 20:34

    Александра Каширина, Иван Степанов

    Врач-трансплантолог Михаил Каабак в разговоре с «360» назвал причину смерти десятимесячного мальчика Ромы из Южно-Сахалинска, которому он должен был сделать операцию по пересадке почки. У мальчика произошла остановка сердца без очевидных на то причин.
    Каабак назвал причину смерти мальчика, который ждал трансплантацию почки

    «У него накануне была очередная этапная операция по закрытию диафрагмального свища. Она сопровождалась обширной кровопотерей, но коллеги с этой кровопотерей справились в больнице Святого Владимира. Операция была вчера, а сегодня под утро его сердце остановилось, без очевидных причин», — сообщил Каабак.

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    По словам врача, вывод из этой истории можно сделать только один — дети с подобными заболеваниями далеко не всегда могут дожить до требуемого веса в девять или десять килограмм, однако существует категория детей, которым нужно делать трансплантацию почки в очень юном возрасте.

    «Нужно сказать огромное спасибо докторам, которые боролись за жизнь этого ребенка и которые сейчас переживают ничуть не меньше, чем его родители», — сказал трансплантолог, добавив также, что дата сегодняшней операции не передвигалась из-за его увольнения.

    Михаил Каабак также в подробностях рассказал о первой операции, которую он провел после своего восстановления в должности.

    «Мы сегодня сделали первую после восстановления трансплантацию крупной почки ребенку, который был в списке ожидания с апреля. Ему девять лет. Первая трансплантация у него была в годовалом возрасте, также из-за того же самого нефротического синдрома — той же болезни, от которой умер Рома сегодня. Первая трансплантация была от мамы, сегодня у него трансплантация от умершего человека», — поделился врач, отметив «фантастические навыки» реаниматологов и анестезиологов, которые позволяют успешно проводить такие операции.

    По его словам, операция была сложной, но прошла «штатно».

    «Она сложная была, потому что она повторная. Нам пришлось с большими техническими трудностями удалять первый трансплантат, которой ребенку в годовалом возрасте пересаживали. Ребенок с тех пор увеличился в размерах», — объяснил Каабак, указав среди причин операции то, что на протяжении четырех лет врачи боролись с разными инфекциями у ребенка.

    «Отчасти это связано с тем, что он был плохо вакцинирован перед первой трансплантацией, и это сильный недостаток той методики, которую мы применяли восемь лет назад. Мы тогда не уделяли большого внимания вакцинации. Надеемся, что все будет хорошо, так как все признаки этого есть», - заключил врач.