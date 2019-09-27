«К сожалению»: сколько россиян неправильно лечат гипертонию?

«У нас, к сожалению, 87% пациентов, которые имеют сердечную недостаточность, неадекватно лечат гипертоническую болезнь», — заявил Беленков.

Кардиолог объяснил, что из-за неправильного лечения нагрузка на сердце только увеличивается. Пациенты не достигают целевых уровней давления, их сердце постоянно работает под нагрузкой, сообщил «Царьград».

Всемирный день сердца отмечается в России 29 сентября.