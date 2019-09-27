«К сожалению»: сколько россиян неправильно лечат гипертонию?
Ошибку при лечении гипертонии допускают 90% российских пациентов с сердечной недостаточностью. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на президента Общества специалистов по сердечной недостаточности, заведующего кафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова, профессора, академика РАН Юрия Беленкова.
«У нас, к сожалению, 87% пациентов, которые имеют сердечную недостаточность, неадекватно лечат гипертоническую болезнь», — заявил Беленков.
Кардиолог объяснил, что из-за неправильного лечения нагрузка на сердце только увеличивается. Пациенты не достигают целевых уровней давления, их сердце постоянно работает под нагрузкой, сообщил «Царьград».
Всемирный день сердца отмечается в России 29 сентября.