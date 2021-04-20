Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что «чудес не бывает», но к ноябрю текущего года надо охватить вакцинацией примерно 70% россиян. Эксперт объяснил, что даже в том случае, если выпуском «Спутника V» займется вся иммунобиологическая промышленность мира, будет произведено от силы 15% необходимого количества вакцинного препарата.

Об этом Гинцбург заявил в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

«Надо работать по всем направлениям, чтобы к ноябрю, по моим подсчетам, в этом году все-таки провакцинировать порядка 70 процентов нашего населения», — приводит его слова ТАСС.

Эксперт также объяснил, как связан промежуток между первым и вторым компонентом вакцины и уровнем антител в крови. По его словам, если пройдет не 21 день, а 14, то их количество будет меньше.

Грудные младенцы смогут получить от привитой матери иммунитет к коронавирусу на шестой-восьмой месяц жизни. Собственную полноценную защитную систему, по словам директора Центра Гамалеи, они сформируют позже.

Александр Гинцбург подсчитал, что вакциной «Спутник V» во всем мире уже привились 10-11 миллионов человек.