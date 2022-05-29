Названа фигура женщин, менее склонных к набору веса
Эндокринолог Свиридова заявила, что женщины с фигурой «груша» менее склонны к набору веса
Гормонально активный жир формируется за счет клеток-адипоцитов. При большом объеме он может привести к метаболическим нарушениям, которые приводят к серьезному набору веса. Но у женщин эти клетки располагаются в разных частях тела. Здесь все зависит от форм их фигуры. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявила врач-эндокринолог Мария Свиридова.
Она напомнила, что женские фигуры делятся на два типа: «яблоко» и «груша». Последние считаются менее склонными к полноте.
«У них практически всегда узкая талия, и гормонально активного жира, который запускает метаболические нарушения, у них минимум», — заявила Свиридова.
Эндокринолог подчеркнула, что убрать накопившийся жир может любая женщина. Достаточно снизить количество потребляемых суточных калорий и увеличить физическую активность. Других способов справиться с лишним весом нет.