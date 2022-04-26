Юрист Вилигура объяснила, как пройти диспансеризацию работающему человеку

Юрист медицинского права Центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье» Антонина Вилигура рассказала россиянам, как пройти диспансеризацию и при этом сохранить работу. Об этом написал «ФедералПресс».

Диспансеризация делится на две части — это прохождение определенных специалистов и проведение углубленных осмотров, если для этого имеются какие-то показания.

Некоторые граждане отказываются от прохождения диспансеризации, объясняя это нехваткой времени и невозможностью вырваться с работы. Однако специально для таких работников с 1 января 2019 года вступила в силу статья 185.1 ТК РФ, по которой сотрудники получают освобождение от работы на один или два дня для прохождения диспансеризации.

«Помимо права работников на такую гарантию и обязанности работодателей ее реализовывать, предусмотрена необходимость сохранения среднего заработка за дни, предоставленные работникам для прохождения диспансеризации», — сказала Вилигура.

Для того, чтобы работодатель предоставил выходной, сотруднику необходимо написать заявление и согласовать с ним день освобождения. В случае, если работодатель откажется это делать, то ему будет грозить административная ответственность.