Юрист рассказал, что лекарства можно вернуть в аптеку | 360°

Здоровье 24 сентября 2022, 08:18 Поделиться Telegram

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Viber Юрист рассказал, что лекарства можно вернуть в аптеку Юрист Касаткина: некачественные медикаменты можно вернуть в аптеку freepik.com

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В действительности есть возможность вернуть лекарства в аптеку. Об этом RT рассказала юрист, заместитель руководителя департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина.

«Принято считать, что купленные лекарства не подлежат возврату в аптеку. Во многих фармацевтических учреждениях даже имеются специальные объявления на этот счет. В целом это действительно так, но есть и исключения», — отметила Касаткина.

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Она уточнила, что лекарственные препараты (согласно правительственному перечню непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар), приобретенные гражданами, возврату в теории не подлежат. Но есть исключения.

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«Одна из ключевых фраз в этой формулировке — „надлежащего качества“. И если, например, с продуктами питания факт „некачественности“ установить и доказать довольно просто, то с медикаментами ситуации сложнее», — рассказала она.

Товар ненадлежащего качества, то есть имеющий «недостаток» или «существенный недостаток», заменить можно. Например, если у лекарственного препарата истек срок годности или информация на упаковке не соответствует действительности, а также брак, негерметичность или смазанная полиграфия. Вернуть товар в аптеку также можно, если рецептурный препарат был отдан без рецепта, или если по ошибке фармацевта было отдано не то лекарство, или выдана неверная дозировка.

Ранее врач-пульмонолог Олег Абакумов сказал, что лекарства «от кашля» и «для кашля» нельзя смешивать, так как они обладают совершенно разным эффектом. Абакумов подчеркнул, что перед использованием препаратов стоит определить тип кашля.

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