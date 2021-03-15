Юрист предупредил об уголовном наказании за покупку фальшивых ковид-справок

Адвокат Вячеслав Примяков рассказал об уголовном наказании за покупку фальшивых справок об отсутствии коронавируса, написал сайт kp.ru.

«Полиция регулярно заводит уголовные дела против торговцев поддельными медицинскими документами. Только с начала года конкретно по ковид-справкам заведено более 130 уголовных дел», — отметил юрист.

При этом ответственность за нарушение несут не только продавцы, но и покупатели. Наказание предусматривается статьей 327 УК РФ. Речь идет об аресте до шести месяцев. Помимо прочего, гражданина могут привлечь и по новому пункту статьи 236 о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Так, раньше россияне наказывались, только если заразили кого-то. Сейчас учитывается и сам факт возможной угрозы.

Ранее сообщалось, что около 50% жителей крупных российских городов имеют антитела к коронавирусу. К таким выводам пришли исследователи, изучившие с 21 февраля по 5 марта репрезентативную выборку россиян. Они утверждают, что в течение зимних месяцев произошло двукратное увеличение обладателей антител.