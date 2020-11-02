Юрист объяснил, какое наказание положено за использование псевдомасок

С 28 октября Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим. Не все оказались согласны с необходимостью носить защитные повязки дли лица. В Сети публикуют фотографии, на которых граждане бунтуют против этих указаний. Некоторые вырезают в маске середину, а кто-то надевает на лицо никак не защищающие от вируса аксессуары.

Специалист отметил, что нарушители масочного режима подпадают под санкции статьи 20.6.1 КоАП РФ. Им грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей. При этом в разных регионах штрафы разные. Так, в московском кодексе говорится о четырех тысячах рублей за это нарушение.

В требованиях уточняется, что на человеке должна быть «гигиеническая маска для защиты органов дыхания». По словам юриста, шарф или платок не являются маской.