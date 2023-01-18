Здоровье 18 января 2023, 23:10 Юрист объяснил, как бесплатно лечиться в частной клинике Юрист Чернышук: по полису ОМС можно лечиться в частных клиниках

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Директор коллегии юристов «Право на здоровье» Николай Чернышук рассказал «Радио 1», что по полису ОМС можно лечиться не только в государственных, но и в частных клиниках.

Для этого медучреждение должно быть зарегистрировано в реестре территориального фонда ОМС и оказывать амбулаторно-поликлинические услуги.

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«Существующая экономическая модель подразумевает, что частной клинике выдается определенная квота на количество оказанных медицинских услуг. И эта квота может быть исчерпана. Однако сейчас существуют компенсационные механизмы для частных клиник», — обратил внимание Чернышук.

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ИА Nation News отметило его слова о том, что это может быть разовый прием у специалиста. При этом у пациента есть возможность не открепляться от своей участковой поликлиники и закрепиться за частной.

«Если вы хотите прикрепиться к частной клинике, надо понимать, что вам будут доступны только те услуги, которые там предоставляют. А открепляясь от государственной поликлиники, вы теряете возможность вызвать терапевта на дом», — добавил юрист.