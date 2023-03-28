Здоровье 28 марта 2023, 18:35 Юрист Ирина Гриценко объяснила, когда пациенту смогут отказать в социальном обслуживании

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В скором времени, возможно, в ряде случаев пациентам смогут отказать в социальном обслуживании на дому или в стационаре, это коснется людей с определенными диагнозами. Об этом ИА НСН рассказала медицинский юрист Ирина Гриценко.

По ее словам, Минздрав РФ создал список диагнозов, при которых положена госпитализация. В документ вошли только особо опасные заболевания. Такие как туберкулез, шизофрения и заразные инфекции.

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«Туберкулез является заразным заболеванием… А люди с шизофренией и другими психическими заболеваниями могут быть опасны для жизни», — объяснила Ирина Гриценко.

Если законопроект одобрят, это значительно обезопасит врачей, добавила эксперт.

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