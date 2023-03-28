28 марта 2023, 18:35
Юрист Ирина Гриценко объяснила, когда пациенту смогут отказать в социальном обслуживании
В скором времени, возможно, в ряде случаев пациентам смогут отказать в социальном обслуживании на дому или в стационаре, это коснется людей с определенными диагнозами. Об этом ИА НСН рассказала медицинский юрист Ирина Гриценко.
По ее словам, Минздрав РФ создал список диагнозов, при которых положена госпитализация. В документ вошли только особо опасные заболевания. Такие как туберкулез, шизофрения и заразные инфекции.
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«Туберкулез является заразным заболеванием… А люди с шизофренией и другими психическими заболеваниями могут быть опасны для жизни», — объяснила Ирина Гриценко.
Если законопроект одобрят, это значительно обезопасит врачей, добавила эксперт.
Здравоохранение
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