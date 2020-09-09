Народный артист Юрий Назаров попал в реанимацию

По словам дочери актера, у него диагностировали двустороннее воспаление легких, он в состоянии средней тяжести.

«Сегодня было небольшое ухудшение, поэтому перевели в реанимацию. Чуть позже появилось улучшение», — рассказала Татьяна, уточнив, что во вторник говорила с ним по телефону.

83-летний Назаров известен публике по сотням ролей в советских и российских фильмах. Среди его работ — роли в картинах «Адъютант его превосходительства», «Андрей Рублев», «Земля Санникова», «Александр Маленький», «Трактир на Пятницкой», «Маленькая Вера» и другие фильмы.