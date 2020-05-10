Юморист Трушкин госпитализирован с COVID-19

Советский и российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин был экстренно доставлен в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус. Результаты теста 78-летнего артиста дали положительный результат.

Как сообщил «Собеседник», Трушкин почувствовал себя плохо, у него поднялась температура и начался сильный кашель. При этом он соблюдал самоизоляцию и почти не выходил из дома. Супруга сатирика здорова.

«Плохо себя чувствую, мне перелили плазму, должно наступить улучшение», — сообщил Трушкин РЕН ТВ. Пока врачи не делают никаких прогнозов.

Днем ранее в больницу на Коммунарке с диагнозом COVID-19 попала учредитель фонда «Вера» и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер.