Journal of Food Protection: банки со специями могут быть источником болезнетворных бактерий | 360°

Здоровье 20 октября 2022, 17:36 Journal of Food Protection: банки со специями могут быть источником болезнетворных бактерий

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Учеными из Университета Рутгерса и Университета Северной Каролины выяснили, что вредные микроорганизмы, которые появляются на кухне во время готовки, могут оставаться на банках со специями. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на Journal of Food Protection.

Большинство людей регулярно очищают столешницы, разделочные доски или ручки холодильника, а насчет контейнеров для специй не задумываются. Ученые провели эксперимент, который показал, что бактерии оседают и на них.

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«Наше новое исследование показало, что любой контейнер для специй, к которому вы прикасаетесь, когда готовите сырое мясо или рыбу, подвергается перекрестному загрязнению», — рассказал автор исследования Дональд Шаффнер.

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