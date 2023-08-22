Здоровье 22 августа 2023, 16:15 Journal of Alzheimer’s Disease: фрукты, овощи и морепродукты снижают риск развития болезни Альцгеймера

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Специалисты Технологического института Вирджинии (Virginia Tech) выяснили, что фрукты, орехи и морепродукты способны снизить риск развития болезни Альцгеймера. Своими исследованиями они поделились с журналом Journal of Alzheimer’s Disease.

Специалисты добавили, что придерживаться подобной диеты недостаточно. Людям, особенно в пожилом возрасте, необходимо сократить потребление сладкого и красного мяса, написал «Петроград».

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Жители Чикаго, которые соблюдали диету с большим количеством рыбы и фруктов на протяжении 10 лет, имели меньшие риски заболеть болезнью Альцгеймера.