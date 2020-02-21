Японца арестовали за призыв не пускать в страну китайцев

Мужчина сам делал листовки и распространял их среди населения города. Сейчас его задержали. Ему предъявят обвинение в хулиганском нарушении законодательства о наружной рекламе.

Злоумышленник сообщил, что распространял листовки из-за страха заболеть коронавирусом.