Японца арестовали за призыв не пускать в страну китайцев
Служащего местной компании в японском Киото задержали. Он расклеивал по городу антикитайские листовки. В них говорилось, что нельзя пускать китайцев в страну. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное СМИ.
Мужчина сам делал листовки и распространял их среди населения города. Сейчас его задержали. Ему предъявят обвинение в хулиганском нарушении законодательства о наружной рекламе.
Злоумышленник сообщил, что распространял листовки из-за страха заболеть коронавирусом.