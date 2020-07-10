Японское лекарство от СОVID-19 оказалось неэффективным

Еще в мае этот препарат планировалось одобрить для широкого применения после проведения испытаний. Тестирование при участии ряда медицинских организаций заняло больше времени, чем предполагалось изначально, информирует сайт NEWS.ru.

Лекарственное средство разработала корпорация Fujifilm Holdings. Его также называют «Авиган». Препарат не поступал в открытую продажу, однако у правительства Японии есть запас лекарства на случай, если возникнет эпидемия гриппа. Помимо прочего, «Фавипиравир» эффективен при лечении лихорадки Эбола.