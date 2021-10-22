Японский хирург назвал отекшие ноги признаком болезни сердца и сосудов

Хирург из Японии Масаюки Хирокава рассказал об опасности отекших ног. По словам специалиста, отеки могут указывать на тромбоз глубоких вен или на проблемы с сердцем. Об этом написало ИА Nation News.

Врач советует заниматься физическими упражнениями, которые помогут убрать отечность на начальной стадии. Однако если форма запущена, то ток крови в венах уже работает неправильно.

«Клапаны, препятствующие обратному току крови в венах ног, работают неправильно, в результате чего состояние кровеносных сосудов ухудшается», — объяснил медик.

Сильные отеки также могут указывать на проблемы с сердцем, а именно на сердечную недостаточность. Такие признаки, как учащенное сердцебиение, лишний вес и частое мочеиспускание в ночное время суток также являются признаками этого заболевания.

Отеки на ногах могут говорить и о проблемах с почками или с печенью. К этому явлению могут привести и побочные эффекты от приема некоторых лекарств.