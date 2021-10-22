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    22 октября 2021, 12:12

    Японский хирург назвал отекшие ноги признаком болезни сердца и сосудов

    Лишний вес и учащенное сердцебиение могут указывать на сердечную недостаточность

    Оксана Лавнюженко

    Хирург из Японии Масаюки Хирокава рассказал об опасности отекших ног. По словам специалиста, отеки могут указывать на тромбоз глубоких вен или на проблемы с сердцем. Об этом написало ИА Nation News.

    Врач советует заниматься физическими упражнениями, которые помогут убрать отечность на начальной стадии. Однако если форма запущена, то ток крови в венах уже работает неправильно.

    «Клапаны, препятствующие обратному току крови в венах ног, работают неправильно, в результате чего состояние кровеносных сосудов ухудшается», — объяснил медик.

    Сильные отеки также могут указывать на проблемы с сердцем, а именно на сердечную недостаточность. Такие признаки, как учащенное сердцебиение, лишний вес и частое мочеиспускание в ночное время суток также являются признаками этого заболевания.

    Отеки на ногах могут говорить и о проблемах с почками или с печенью. К этому явлению могут привести и побочные эффекты от приема некоторых лекарств.