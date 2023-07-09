09 июля 2023, 22:57
Японский диетолог рассказал, как избавиться от «плохого» холестерина
Японский диетолог Ивасаки: красный перец способен снизить уровень «плохого» холестерина
Японский диетолог Масахиро Ивасаки назвал красный болгарский перец лучшим способом снижения уровня «плохого» холестерина в организме. Об этом сообщил портал Yahoo.
Врач поделился мнением, что каждый овощ содержит множество различных типов самых сильных антиоксидантных соединений. Речь идет о капсантине — веществе, отвечающем за цвет красного перца и перца чили. Именно этот антиоксидант повышает уровень «хорошего» холестерина в организме и борется с «плохим». Это показали исследования, сообщил диетолог.
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К тому же в красном болгарском перце содержится большое количество витамина С. Он также помогает в борьбе со снижением высокого уровня холестерина.
Ранее диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина посоветовала добавлять в рацион овощи, чтобы снизить уровень холестерина. По ее словам, следует отдавать предпочтения продуктам, в которых меньше углеводов.
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