Японские ученые рассказали, как не заразиться «омикроном» при общении с больным

Японские ученые рассказали, что не заразиться «омикроном» при общении с инфицированным человеком в закрытом помещении поможет соблюдение дистанции между собеседниками. При этом инфицированный должен надеть маску, сообщила японская телерадиокомпания NHK.

Эксперимент, проведенный сотрудниками научно-исследовательского института Riken в городе Кобэ, показал, что вероятность заражения сводится к нулю, если общаться на дистанции не менее одного метра в течение не более 15 минут. Если расстояние сократить, угроза заражения увеличивается до 14% даже при том, что инфицированный будет в маске. Если же маски не будет, шансы заразиться даже при соблюдении правильного расстояния вырастут до 60%. А если стоять к собеседнику ближе чем на метр, практически обнуляются шансы не подхватить коронавирусную инфекцию.

Ученые подчеркнули, что положительный тест на коронавирус впоследствии получили около 40% участников эксперимента, которые находились рядом с инфицированным в маске. При отсутствии маски у зараженного этот показатель вырос до 50%.

Японские исследователи исходили из того, что штамм «омикрон» в полтора раза более заразен, чем «дельта». По данным на 2 февраля, случаи заражения «омикроном» зафиксировали почти во всех регионах России.

При этом «омикрон» менее опасен. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, штамм больше не проникает в легочную ткань человека и близок по симптомам к ОРЗ.