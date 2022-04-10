Японская Takeda приостановила клинические испытания лекарств в РФ

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical приостановила проведение новых клинических испытаний лекарственных препаратов в России. Причиной стала ситуация вокруг Украины. Об этом сообщила газета Nikkei.

Также сообщается, что компания прекратит все новые инвестиции в РФ. При этом поставки лекарств и текущие клинические исследования продолжатся. Санкции в отношении РФ из-за спецоперации на Украине не распространяются на фармацевтическую отрасль, однако принятые ограничения затрудняют логистику и транзакции.

Другая японская фармкомпания Astellas Pharma также прекратила набор новых пациентов в России и на Украине для проведения клинических исследований.

По мнению экспертов, тенденция к прекращению тестирования лекарств в РФ может привести к задержкам в разработке новых препаратов.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил влияние санкций на производство российской вакцины «Спутник V». По его словам, рестрикции никак не повлияют на производство препарата. Также он отметил, что не видит большого смысла в признании российского профилактического препарата Всемирной организацией здравоохранения — «Спутник V» уже продемонстрировал свою безопасность и эффективность в результате использования 500 миллионов доз.