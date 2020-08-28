Японец чуть не лишился слуха и зрения из-за татуировки

Пациент обратился к офтальмологам с жалобами на аномалии зрения. Врачи обнаружили у него воспаление глазных тканей. А когда началось лечение, мужчина вдобавок потерял и слух на оба уха.

Японец никак не связывал свое состояние со сделанной полгода назад татуировкой. Эту связь выявили врачи, исследуя симптомы болезни. Вокруг чернильных линий рисунка они нашли крошечные безболезненные гранулемы. Эти воспалительные клетки стали ответом иммунной системы пациента на металл, содержащийся в чернилах. А далее у мужчины развился саркоидоз, такие же гранулемы возникли в грудной клетке и вокруг нервов в черепе.

К счастью, вовремя начатое лечение кортикостероидами избавило пациента от гранулем, спасло зрение и вернуло слух.