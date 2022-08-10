JAMA Network: ученые выяснили, что поливитамины бесполезны

Ученые из Орегонского университета здравоохранения выяснили, что прием поливитаминов не приносит никакой пользы. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на журнал JAMA Network.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 700 тысяч человек. Выяснилось, что поливитамины не выполняют своих функций. Вместо них лучше выбрать качественные витаминные добавки, подобранные врачом, уточнили ученые.

«Деньги, которые люди тратят на поливитамины, было бы полезнее потратить на покупку здоровой пищи», — заключил доктор Питер Коэн.