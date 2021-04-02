Яйца-пашот назвали лучшим способом приготовления продукта

Яйца-пашот больше всего полезны для здоровья. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, сообщил «Царьград».

Сами по себе яйца очень полезны и содержат массу необходимых для человека веществ. В частности, холин, важный для профилактики деменции, и селен — антиоксидант, замедляющий злокачественное течение атеросклероза.

Однако при неправильном приготовлении все полезные свойства теряются. Например, колбаса, обжаренная с яйцом, делает блюдо вредным для некоторых групп людей. Результаты исследований показывали, что употребление яиц с почти 50 граммами в день жареного красного мяса значительно повышает риск рака поджелудочной железы.

Правильнее всего варить яйца. Причем польза сильно меняется в зависимости от времени нахождения в кипятке. Диетолог считает лучшим вариантом яйцо-пашот с зеленью или омлет с овощами, сообщила «Парламентская газета».

Белые и коричневые яйца одинаковы по составу и пищевым свойствам.