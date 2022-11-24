Здоровье 24 ноября 2022, 16:44 JADA: использование вейпов повышает риск появления кариеса

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Эксперты Школы стоматологической медицины Университета Тафтса выяснили, что использование вейпов увеличивает риск появления кариеса. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на The Journal of the American Dental Association.

Ученые провели исследование, изучив данные о здоровье 13 тысяч пациентов. Выяснилось, что у тех, кто регулярно использует вейпы, чаще развивается кариес.

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«Нам необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы более подробно изучить, как вейпинг влияет на микробиологию слюны и дальнейшее развитие кариеса», — рассказала автор исследования Карина Ируса.

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