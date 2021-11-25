Врачи рассказали, кому не стоит употреблять яблоки с кожурой

Некоторым людям не стоит употреблять яблоки с кожурой. Таким мнением поделился врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург. Об этом сообщил телеканал «Москва 24».

По словам специалиста, яблоки с кожурой противопоказаны людям с заболеваниями желудка. Особенно стоит избегать употребления таких фруктов тем, кто страдает от язвенной болезни или эрозивного гастрита. Все из-за того, что яблочная кожура является довольно грубой. Она может травмировать язвенную поверхность. При этом сам воск, которым обрабатывают яблоки, не несет вреда для организма, передало радио «Комсомольская правда».

«Яблоки сами содержат воск, и есть сорта, в которых этого воска много. Это органическое вещество, которое в природе довольно часто встречается. Ничего особенного тут нет», — подчеркнул врач.

Ранее Михаил Гинзбург объяснил пользу чеснока для пищеварительной системы человека. По его словам, этот овощ за счет своих антибактериальных свойств снижает избыточное газообразование.