Яблоки оказались опасны для здоровья и фигуры

«На самом деле яблоки — это достаточно калорийные продукты, поскольку в них содержится фруктоза, которая, проходя оборот через печень, превращается в сахарозу. Так что избыточное потребление яблок нежелательно для людей с сахарным диабетом и с ожирением», — пояснила Гусова.

Собеседница добавила, что одно небольшое яблоко по калорийности можно сравнить с куском хлеба толщиной в сантиметр. В косточках яблок помимо полезного йода содержится синильная кислота. Специалисты настоятельно советуют не есть больше двух-трех косточек в день.

Но все же полезных свойств у этих фруктов больше, чем вредных. В них много железа, которое необходимо для кроветворения, поддержания достаточного количества эритроцитов, которые переносят кислород. Яблоки — это отличное средство для профилактики гипоксии. В их кожуре содержатся вещества, которые обладают противовоспалительным средством, улучшают пищеварение и положительно влияют на кожу, ногти и волосы.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, почему семечковые фрукты, опасны для здоровья печени. В них много фруктозы, которая может вызвать неалкогольную жировую болезнь печени.