Состояние пациента, которого врачи в Благовещенске прооперировали во время пожара в больнице, улучшается. Об этом рассказали в Минздраве Амурской области, сообщило РИА «Новости».

В пятницу, 2 апреля, в Благовещенске загорелся кардиохирургический центр. Во время пожара из здания эвакуировали пациентов и большую часть персонала, но на первом этаже оставались восемь медиков, которые оперировали мужчину. Это была операция на сердце, которую нельзя было прерывать, — аортокоронарное шунтирование. Пожарные сделали все возможное для того, чтобы дым не проник в операционную. С начала пожара операция продолжалась около двух часов. Она прошла успешно, после этого пациента эвакуировали в Амурскую областную клиническую больницу.

Мужчина в субботу находился в сознании. Медики оценивали его состояние как тяжелое. Сейчас врачи отмечают некоторое улучшение.

«В целом его состояние соответствует послеоперационному периоду», — сообщили в Минздраве.

Всю ночь после пожара рядом с пациентом дежурил врач-перфузиолог Георгий Кондратов. Он рассказал сайту kp.ru, что когда мужчина приходил в себя, то ему не стали сразу сообщать подробности о том, как его оперировали во время пожара. Когда утром пациент проснулся, он заметил, что находится в другой палате, и спросил, что случилось.

«Я ему показал кадры пожара, он выдохнул: „Да…“ — а потом взял меня за руку и сказал: „Спасибо“», — рассказал врач.

Губернатор Амурской области Василий Орлов пообещал наградить всех медиков и пожарных, благодаря которым удалось спасти пациента.