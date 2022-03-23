Известный российский доктор Мясников рассказал о пользе и вреде шоколада

При выборе шоколадных изделий стоит проявлять излишнюю избирательность и читать состав продукта. Об этом в эфире телепередачи «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал известный доктор Александр Мясников.

По словам специалиста, шоколад обладает полезными свойствами за счет содержащихся в нем активных веществ, которые благоприятно влияют даже на состояние диабетиков. Этот продукт положительно влияет на обмен веществ, резистентность к инсулину в крови, а также сосудистую систему, написало utro.ru.

Однако потребителям стоит помнить, что пользу несет не сладкая молочная плитка, а темный шоколад с содержаниям в нем какао не менее 70%. В случае, если человек приобретает плитку с меньшим содержанием какао бобов, он покупает в основном сахар, животный жир и другие вредные добавки.

Даже при употреблении полезного шоколада необходимо знать меру. Мясников отметил, что допустимой мерой потребления шоколада в сутки будет не больше одного кусочка.